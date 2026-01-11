Госстандарт запретил продавать в Беларуси незамерзайку из РФ, которая замерзает

Под запретом оказалась незамерзаюзщая стеклоомывающая жидкость Sibiria −30 градусов. Она была выпущена ООО «Фортуна» (Рязань, Россия). Специалисты обратили внимание, что показатель «температура начала кристаллизации» составил −13 градусов. Это не позволяет применять данную незамерзайку при температуре −30 градусов, как заявил производитель. Ввоз и продажа указанной незамерзайки запрещены с 12 января в Беларуси.