Госстандарт запретил продавать в Беларуси незамерзайку из РФ, которая замерзает. Подробности рассказали в ведомстве.
Под запретом оказалась незамерзаюзщая стеклоомывающая жидкость Sibiria −30 градусов. Она была выпущена ООО «Фортуна» (Рязань, Россия). Специалисты обратили внимание, что показатель «температура начала кристаллизации» составил −13 градусов. Это не позволяет применять данную незамерзайку при температуре −30 градусов, как заявил производитель. Ввоз и продажа указанной незамерзайки запрещены с 12 января в Беларуси.
Российская незамерзайка попала под запрет продаж в Беларуси. Фото: danger.gskp.by.
