Под Уфой произошла погоня за водителем без прав

В ночь на 11 января в Уфимском районе произошла погоня. Об этом сообщили в ГАИ Башкирии. По предоставленным данным, от инспекторов ДПС пытался скрыться водитель без прав.
В пресс-службе ведомства сообщили, что инцидент произошел в Юматово. Сотрудники ДПС заметили «Ладу Гранту» на дороге и решили проверить документы.
В ответ на требование остановиться водитель прибавил скорость. В итоге его удалось задержать во время погони. Нарушителем оказался 19-летний местный житель.
