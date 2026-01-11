Ричмонд
Под Уфой произошла погоня за водителем без прав

Нарушитель пытался скрыться от инспекторов.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 11 января в Уфимском районе произошла погоня. Об этом сообщили в ГАИ Башкирии. По предоставленным данным, от инспекторов ДПС пытался скрыться водитель без прав.

В пресс-службе ведомства сообщили, что инцидент произошел в Юматово. Сотрудники ДПС заметили «Ладу Гранту» на дороге и решили проверить документы.

В ответ на требование остановиться водитель прибавил скорость. В итоге его удалось задержать во время погони. Нарушителем оказался 19-летний местный житель.

