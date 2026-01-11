Этот скриншот прислал мне один из подписчиков. Не обнаружив в сетке вещания телеканалов «Золотая коллекция» и «Родное кино», ведомый справедливым правом на подачу петиции, он обратился к провайдеру. Ответ может показаться идиотским в веке информационных технологий, но тем не менее в стране победившего идиотизма он звучит так: вещание каналов приостановлено на основании требований закона в виду трансляции по ним фильмов о войне. Какая война имеется в виду осталось неизвестным.
Скриншот от подписчика.
Прорвавшись к власти через нарушения и подтасовки общипанные «голуби мира» из секты PAS решили «уберечь» молдавский народ не только от русских десантников, которые должны были лететь на Кишинев коммерческими рейсами, но и от десантников кинематографических, блестяще воплощённых на экране нашим земляком Михаем Волонтиром в фильме «В зоне особого внимания».
А ещё от солдат и офицеров Красной армии, побеждающих фашистов в советских фильмах. А заодно и от красноармейца Сухова, сражающегося за права женщин Востока и четвёрки неуловимых мстителей, возвращающих государству корону Российской империи. И, на всякий случай от князя Андрея Болконского, идущего в атаку против европейских интеграторов на Бородинском поле.
Добро пожаловать в информационное гетто!
Автор: Алексей Петрович.
