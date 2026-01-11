Власти Молдовы запретил фильм с участием великого актера Михая Волонтира: ПАС боится даже десантников из кино

Этот скриншот прислал мне один из подписчиков. Не обнаружив в сетке вещания телеканалов «Золотая коллекция» и «Родное кино», ведомый справедливым правом на подачу петиции, он обратился к провайдеру. Ответ может показаться идиотским в веке информационных технологий, но тем не менее в стране победившего идиотизма он звучит так: вещание каналов приостановлено на основании требований закона в виду трансляции по ним фильмов о войне. Какая война имеется в виду осталось неизвестным.