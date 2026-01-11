Белоруска Арина Соболенко выиграла турнир в Брисбене, победив украинку Костюк

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко с полным превосходством победила 26-ю ракетку из Украины Марту Костюк в финале турнира WTA-500 в австралийском Брисбене со счетом 6:4, 6:3.
Арина Соболенко защитила титул, который завоевала в Брисбене в 2025 году. Для этого ей понадобилось только два сета и 1 час 19 минут. Счет личных встреч с Костюк стал 5:0 в пользу Соболенко.
Арина в первом сете повела 3:0. И только потом сбавила обороты, позволив Костюк сравнять счет. Но это был первый и последний период в матче, когда Арина дала слабину. Затем Соболенко снова вернула инициативу и завершила сет победой — 6:4.
Во втором сете белоруска снова повела 3:0, но уже не дала шансов Костюк почувствовать, что та может играть на равных. Арина уверенно, с полнейшим превосходством закончила сет и матч победой — 6:3.
Это второй подряд титул Соболенко в Брисбене. А всего это 22-й ее трофей в карьере. Арина заработала 500 рейтинговых очков и 214 530 долларов призовыми. Этот турнир стал для нее хорошей разминкой перед стартующим скоро Australian Open-2026.
