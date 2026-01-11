Водитель снегоуборочной машины в Омске помог детям сделать горку во дворе

В одном из омских дворов водитель снегоуборочной техники проявил не только профессионализм, но и человеческую отзывчивость. Увидев детей, мечтающих о зимней горке, он аккуратно сформировал из снега полноценный спуск — прямо во время уборки двора.
Жители дома поделились видео в социальных сетях, похвалив тракториста за доброту и умение находить баланс между работой и вниманием к нуждам горожан.
«Трактористы последнее время поражают своей добротой», — написала одна из пользователей.
Другие комментаторы отметили высокий уровень мастерства: «Тут скорее мастерство! Красавчик!» — добавил один из подписчиков.
Очень скоро новую горку уже буквально облепили малыши из соседних дворов.
Читайте также: В первую рабочую неделю нового года в Омске похолодает до — 34 градусов.