Водитель снегоуборочной машины в Омске помог детям сделать горку во дворе

Местные жители отметили не только доброту, но и мастерство тракториста.

Источник: Комсомольская правда

В одном из омских дворов водитель снегоуборочной техники проявил не только профессионализм, но и человеческую отзывчивость. Увидев детей, мечтающих о зимней горке, он аккуратно сформировал из снега полноценный спуск — прямо во время уборки двора.

Жители дома поделились видео в социальных сетях, похвалив тракториста за доброту и умение находить баланс между работой и вниманием к нуждам горожан.

«Трактористы последнее время поражают своей добротой», — написала одна из пользователей.

Другие комментаторы отметили высокий уровень мастерства: «Тут скорее мастерство! Красавчик!» — добавил один из подписчиков.

Очень скоро новую горку уже буквально облепили малыши из соседних дворов.

