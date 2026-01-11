Жители двух районов Ростова остались до вечера без воды из-за порывов на сетях

В воскресенье, 11 января, жители двух районов Ростова остались без воды. Об этом сообщает в своем телеграм-канале министр ЖКХ Донского региона Антонина Пшеничная.
— В связи с проведением работ по устранению порывов на водопроводных сетях в Советском и Ворошиловском районах приостановлено водоснабжение, — уточнила министр.
Работы ведутся по следующим адресам: на проспекте Стачки, 215/1, в Советском районе, а в Ворошиловском — на улице Добровольского, 14, и на проспекте Ленина, 47.
— Ориентировочное время завершения работ назначено на 17:00, — добавила Антонина Пшеничная. — Ответственная организация: АО «Ростовводоканал».
Добавим, что оперативную информацию по аварийным отключениям и срокам восстановления холодного водоснабжения можно получить в круглосуточном контакт-центре по телефону: 8 (863) 283−17−17.
