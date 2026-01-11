Ричмонд
Российское печенье с красителем внесли в число опасной продукции в Беларуси

В Беларуси запретили продавать печенье из России с большим количеством красителя.

Источник: Комсомольская правда

Российское печенье с красителем внесли в число опасной продукции в Беларуси. Подробности озвучили в Госстандарте.

Под запрет попало печенье вишневой с йогуртовой начинкой, выпущенное компанией «Фудтех» (Пенза, Россия). При проведении проверки в составе печенья нашли заявленный изготовителем в маркировке синтетический краситель понсо 4R (Е124). Его количество составило 138,3 миллиграмма на килограмм при допустимом уровне 50 миллиграмм на килограмм. То есть количество красителя было превышено в 2,8 раза. Названное печенье запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 9 января.

В Беларуси запретили продавать печенье из России с большим количеством красителя. Фото: danger.gskp.by.

Ранее Госстандарт запретил продавать в Беларуси незамерзайку из РФ, которая замерзает.

Кроме того, шариковый антиперспирант Rexona попал в список опасной продукции в Беларуси.

А еще книги про Буратино, Маугли и Алису оказались под запретом в Беларуси.