Российское печенье с красителем внесли в число опасной продукции в Беларуси

Под запрет попало печенье вишневой с йогуртовой начинкой, выпущенное компанией «Фудтех» (Пенза, Россия). При проведении проверки в составе печенья нашли заявленный изготовителем в маркировке синтетический краситель понсо 4R (Е124). Его количество составило 138,3 миллиграмма на килограмм при допустимом уровне 50 миллиграмм на килограмм. То есть количество красителя было превышено в 2,8 раза. Названное печенье запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 9 января.