Российское печенье с красителем внесли в число опасной продукции в Беларуси. Подробности озвучили в Госстандарте.
Под запрет попало печенье вишневой с йогуртовой начинкой, выпущенное компанией «Фудтех» (Пенза, Россия). При проведении проверки в составе печенья нашли заявленный изготовителем в маркировке синтетический краситель понсо 4R (Е124). Его количество составило 138,3 миллиграмма на килограмм при допустимом уровне 50 миллиграмм на килограмм. То есть количество красителя было превышено в 2,8 раза. Названное печенье запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 9 января.
В Беларуси запретили продавать печенье из России с большим количеством красителя. Фото: danger.gskp.by.
Ранее Госстандарт запретил продавать в Беларуси незамерзайку из РФ, которая замерзает.
Кроме того, шариковый антиперспирант Rexona попал в список опасной продукции в Беларуси.
А еще книги про Буратино, Маугли и Алису оказались под запретом в Беларуси.