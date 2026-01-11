Азов станет частью межрегионального маршрута «Созвездие Парусник»

По информации ведомства, на церемонии закрытия образовательной программы ВЭБ.РФ и школы Сколково «Индустрия гостеприимства как фактор развития городов и регионов» в 2024 году было подписано соглашение об участии Таганрога в новом межрегиональном туристическом проекте под названием «Созвездие Парусник». В 2026 году к проекту присоединится Азов.