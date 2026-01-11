Ричмонд
Нижегородцы более 25 суток провели без солнца в декабре

Зима опоздала почти на две недели.

Источник: Время

Последний месяц 2025 года оказался в два раза теплее обычного, особенно в первой декаде был стабильный 0. Среднемесячная температура составила около −4°С, об этом сообщается в telegram-канале главреда МИА «Стационар-пресс» Алексея Никонова со ссылкой на слова фенолога, доцента кафедры естественно-научного образования Арзамасского филиала ННГУ Михали Любова, который подвел итоги минувшего декабря.

Более 25 суток в декабре жители Нижегородской области провели без солнца. Небо было затянуто плотными облаками, солнце появлялось изредка и ненадолго.

Атмосферное давление воздуха скакало от 762 до 730 мм рт. ст.

«Зима опоздала почти на две недели, постоянный снежный покров начал формироваться с 10 декабря. Хотя сроки наступления метеорологической и фенологической зимы совпали», — подчеркнул Михали Любов.

Напомним, в 2025 году геомагнитная активность побила максимальные рекорды последних десятилетий.