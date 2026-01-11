Нижегородцы более 25 суток провели без солнца в декабре

Последний месяц 2025 года оказался в два раза теплее обычного, особенно в первой декаде был стабильный 0. Среднемесячная температура составила около −4°С, об этом сообщается в telegram-канале главреда МИА «Стационар-пресс» Алексея Никонова со ссылкой на слова фенолога, доцента кафедры естественно-научного образования Арзамасского филиала ННГУ Михали Любова, который подвел итоги минувшего декабря.