Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Набережных Челнах спасли мужчину после часовой остановки сердца

Врачи использовали робота-реаниматолога для непрямого массажа и систему ЭКМО, чтобы насытить кровь кислородом.

Источник: Комсомольская правда

В больнице скорой медицинской помощи имени Р. С. Акчурина в Набережных Челнах врачи спасли 62-летнего жителя Менделеевска. Пациента доставили в клинику в состоянии клинической смерти после обширного инфаркта.

Реанимационные мероприятия длились 65 минут. Ключевую роль в спасении сыграл робот-реаниматолог LUCAS 3, который обеспечивал стабильный и эффективный непрямой массаж сердца, пока медики подключали пациента к системе ЭКМО. Эта система временно взяла на себя функции сердца и легких.

После стабилизации состояния рентгенхирурги провели операцию по стентированию заблокированной коронарной артерии. Мужчина провел в реанимации 300 часов, из них 7 суток — на поддержке аппарата ЭКМО. В начале января пациент был выписан в удовлетворительном состоянии и вернулся домой.