В Набережных Челнах спасли мужчину после часовой остановки сердца

В больнице скорой медицинской помощи имени Р. С. Акчурина в Набережных Челнах врачи спасли 62-летнего жителя Менделеевска. Пациента доставили в клинику в состоянии клинической смерти после обширного инфаркта.
Реанимационные мероприятия длились 65 минут. Ключевую роль в спасении сыграл робот-реаниматолог LUCAS 3, который обеспечивал стабильный и эффективный непрямой массаж сердца, пока медики подключали пациента к системе ЭКМО. Эта система временно взяла на себя функции сердца и легких.
После стабилизации состояния рентгенхирурги провели операцию по стентированию заблокированной коронарной артерии. Мужчина провел в реанимации 300 часов, из них 7 суток — на поддержке аппарата ЭКМО. В начале января пациент был выписан в удовлетворительном состоянии и вернулся домой.