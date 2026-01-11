Синоптики прогнозируют морозы до −30 на Старый Новый год 14 января в Беларуси

Местами вероятны изморозь, слабый туман, гололедица. Ветер окажется переменных направлений: от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью окажется от −18 до −24 градусов. Синоптики предупреждают, что при прояснениях будет от −25 до −30 градусов. По западной части страны — от −15 до −17 градусов. Днем температура воздуха составит от 10 градусов по западной части и до −20 градусов по восточной.