Синоптики прогнозируют морозы до −30 на Старый Новый год 14 января в Беларуси. Об этом информирует портал pogoda.by.
Согласно предварительному прогнозу синоптиков, ночью 14 января, когда в Беларуси празднуют Старый Новый год, за погоду будет отвечать неустойчивая арктическая воздушная масса. Будет облачно с прояснениями. В ночные часы в отдельных районах возможен небольшой кратковременный снег, а днем будет без осадков.
Местами вероятны изморозь, слабый туман, гололедица. Ветер окажется переменных направлений: от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью окажется от −18 до −24 градусов. Синоптики предупреждают, что при прояснениях будет от −25 до −30 градусов. По западной части страны — от −15 до −17 градусов. Днем температура воздуха составит от 10 градусов по западной части и до −20 градусов по восточной.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, что в Беларуси будет очень холодно на неделе 12 — 18 января.
Кстати, Министерство ЖКХ выступило с важным заявлением из-за усиления морозов в Беларуси.
Кроме того, в Минске температура в системе теплоснабжения повышается из-за мороза.
А еще белорусские синоптики сказали, какой циклон сильнее — Хавьер в 2013 или Улли-Фрэнсис в 2026.