В Красноярском крае семьи с двойнями и тройней получили выплаты без заявлений

Размер выплаты зависит от места проживания. С учётом индексации в 2026 году базовая сумма составляет 74 506 рублей, но к ней применяется районный коэффициент. В Красноярске и большинстве территорий края на каждого ребёнка выплачивают по 96 859 рублей, а в Норильске — по 134 112 рублей.