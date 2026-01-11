Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае семьи с двойнями и тройней получили выплаты без заявлений

В Красноярском крае деньги за рождение двоен выплатили без визита в соцзащиту.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае в 2025 году финансовую поддержку при рождении нескольких детей получили 211 семей — у них появились 210 двоен и одна тройня. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.

Выплаты назначили автоматически, без походов по кабинетам и заявлений. Деньги получили родители 423 малышей — данные о рождении двоен и троен органы соцзащиты получили напрямую из ЗАГСов, после чего связались с семьями и перечислили положенные суммы.

Размер выплаты зависит от места проживания. С учётом индексации в 2026 году базовая сумма составляет 74 506 рублей, но к ней применяется районный коэффициент. В Красноярске и большинстве территорий края на каждого ребёнка выплачивают по 96 859 рублей, а в Норильске — по 134 112 рублей.

Такой порядок действует с июля 2023 года. Он позволяет семьям получать деньги быстрее и без лишней бюрократии — особенно в ситуации, когда забот и расходов после рождения сразу нескольких детей становится в разы больше.

Если по каким-то причинам выплата не была назначена автоматически, родители всё равно могут оформить её самостоятельно. На это даётся три года с момента рождения детей.