В Красноярском крае семьи с двойнями и тройней получили выплаты без заявлений

В Красноярском крае в 2025 году финансовую поддержку при рождении нескольких детей получили 211 семей — у них появились 210 двоен и одна тройня. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.
Выплаты назначили автоматически, без походов по кабинетам и заявлений. Деньги получили родители 423 малышей — данные о рождении двоен и троен органы соцзащиты получили напрямую из ЗАГСов, после чего связались с семьями и перечислили положенные суммы.
Размер выплаты зависит от места проживания. С учётом индексации в 2026 году базовая сумма составляет 74 506 рублей, но к ней применяется районный коэффициент. В Красноярске и большинстве территорий края на каждого ребёнка выплачивают по 96 859 рублей, а в Норильске — по 134 112 рублей.
Такой порядок действует с июля 2023 года. Он позволяет семьям получать деньги быстрее и без лишней бюрократии — особенно в ситуации, когда забот и расходов после рождения сразу нескольких детей становится в разы больше.
Если по каким-то причинам выплата не была назначена автоматически, родители всё равно могут оформить её самостоятельно. На это даётся три года с момента рождения детей.