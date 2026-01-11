Что будет, если сказать мошенникам слово «да» по телефону

Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, после этого жулики могут попытаться использовать полученную запись вашего произношения утвердительного ответа в различных голосовых сервисах. Однако, если на всех важных аккаунтах у вас установлена двухфакторная аутентификация с подтверждением по СМС, то у них вряд ли что-нибудь из этого выйдет.
В таких случаях будет достаточно обратиться в банк, где у вас открыты счета, чтобы предупредить специалистов о случившемся. Там потребуется рассказать о контакте со злоумышленниками и затем сменить пароли на банковских аккаунтах. Такой быстрой реакцией можно значительно снизить риск потери средств, отметил эксперт.
Однако ситуация резко ухудшится, если в процессе общения с аферистами вы не только сказали слово «да», но и совершили какие-либо действия по указанию преступников. Например, передали им номер своей карты и секретный трёхзначный код. В таком случае шансы вернуть деньги значительно снизятся, предупредил юрист.
Тем не менее, даже после такого есть шанс отменить перевод, если сразу же обратиться в банк с заявлением об ошибочном переводе. Чем быстрее это будет сделано, тем выше вероятность того, что банку удастся оперативно заблокировать средства, прежде чем мошенники полностью их уведут, объяснил профессионал.
Чтобы не стать жертвой мошенников, важно соблюдать несколько простых правил: никогда не отвечать на звонки с неизвестных номеров, не бояться и не поддаваться давлению — большинство мошеннических схем основаны на страхе и желании быстро заработать.