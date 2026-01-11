Что будет, если сказать мошенникам слово «да» по телефону

По его словам, после этого жулики могут попытаться использовать полученную запись вашего произношения утвердительного ответа в различных голосовых сервисах. Однако, если на всех важных аккаунтах у вас установлена двухфакторная аутентификация с подтверждением по СМС, то у них вряд ли что-нибудь из этого выйдет.