Роспотребнадзор предупредил самарцев о суперинфекции

«Основные причины суперинфекции — неправильный прием антибиотиков при котором лечение первичной инфекции не завершено. Это может способствовать развитию новой инфекции, вызванной микроорганизмами, устойчивыми к применяемому препарату. Экзогенная суперинфекция может возникнуть из-за повторного контакта с тем же возбудителем или новым микроорганизмом, которая использует ослабленный иммунитет для проникновения в организм», — предупредила Маргарита Чичкова.