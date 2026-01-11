Роспотребнадзор предупредил самарцев о суперинфекции

Что за напасть?
Суперинфекция — патологическое состояние, при котором человек страдает от нескольких инфекций одновременно. Например, на второй неделе острая респираторная вирусная инфекция часто присоединяется к бактериальным или кишечным заболеваниям.
Это может привести к появлению устойчивых к лекарствам штаммов, для борьбы с которыми потребуются новые препараты.
«Основные причины суперинфекции — неправильный прием антибиотиков при котором лечение первичной инфекции не завершено. Это может способствовать развитию новой инфекции, вызванной микроорганизмами, устойчивыми к применяемому препарату. Экзогенная суперинфекция может возникнуть из-за повторного контакта с тем же возбудителем или новым микроорганизмом, которая использует ослабленный иммунитет для проникновения в организм», — предупредила Маргарита Чичкова.
Во время вирусных заболеваний, таких как грипп или ОРВИ, иммунная система активно борется с патогенами, что временно снижает её защитные способности и повреждает слизистые оболочки. Это создаёт благоприятные условия для присоединения бактериальных инфекций, таких как пневмококковая или гемофильная.
Выявить и уничтожить
О присоединении суперинфекции может говорить целый ряд признаков. Например, повышение температуры. После временного улучшения или нормализации температуры она вновь поднимается, часто до высоких значений. Также симптомом является усиление интоксикации, возвращение сильной слабости, головной боли, ломоты в мышцах и изменение характерных выделений. Появляются густые, гнойные, жёлтые, зелёные выделения из носа или бронхов.
«Своевременное обнаружение признаков суперинфекции и немедленное обращение за медицинской помощью крайне важны для успешного лечения и предотвращения осложнений», — подчеркнула Чичкова. При подозрении на суперинфекцию необходима консультация врача. Для диагностики могут быть использованы лабораторные тесты, серологические методы (выявление антител).