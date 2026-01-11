Горностая и неясыть заметили под Новосибирском

Кроме того, дачники регулярно замечают на участках горностая. Этот небольшой хищник нередко селится поблизости от человека и может появляться на полях, в садах, лесопарковых зонах и даже на окраинах населённых пунктов. Особенно часто горностаев видят зимой или в периоды, когда животным сложно добывать корм.