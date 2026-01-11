Горностая и неясыть заметили под Новосибирском

По словам очевидцев, особое удивление вызвало появление неясыти в дневное время. Обычно эта птица ведёт ночной образ жизни, однако, как предполагают жители, вынужденный вылет днём мог быть связан с нехваткой пищи. Во время полёта сова ударилась о стекло одного из домов, но серьёзных травм не получила.
«Она врезалась в окно, мы сразу вышли посмотреть, всё ли с ней в порядке. Думали, может, потребуется помощь. Но птица встряхнулась и улетела», — рассказала nsk.aif.ru владелица дачи Ксения.
Кроме того, дачники регулярно замечают на участках горностая. Этот небольшой хищник нередко селится поблизости от человека и может появляться на полях, в садах, лесопарковых зонах и даже на окраинах населённых пунктов. Особенно часто горностаев видят зимой или в периоды, когда животным сложно добывать корм.