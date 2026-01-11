Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобусный маршрут Озёрск — Железнодорожный продлили до Правдинска

Изменения вступают в силу с 12 января.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области введены изменения в автобусный маршрут № 325А. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщает региональное министерство развития инфраструктуры.

«С 12 января 2026 года изменяется маршрут движения автобуса № 325А, который раньше ходил из Озёрска через Крылово до посёлка Железнодорожный. Теперь этот маршрут продлён дальше — до Правдинска. Микроавтобус ходит ежедневно, круглогодично, совершая два кругорейса в день. От Железнодорожного автобус пойдет через поселки: Новостроево, Хутор Юхно, Тростники, Севское, Поречье и в Правдинск», — говорится в сообщении.