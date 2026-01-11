Автобусный маршрут Озёрск — Железнодорожный продлили до Правдинска

«С 12 января 2026 года изменяется маршрут движения автобуса № 325А, который раньше ходил из Озёрска через Крылово до посёлка Железнодорожный. Теперь этот маршрут продлён дальше — до Правдинска. Микроавтобус ходит ежедневно, круглогодично, совершая два кругорейса в день. От Железнодорожного автобус пойдет через поселки: Новостроево, Хутор Юхно, Тростники, Севское, Поречье и в Правдинск», — говорится в сообщении.