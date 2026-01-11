МФЦ Нижегородской области названы лучшими в России

В 2025 году в отделениях МФЦ Нижегородской области начали оказывать порядка 300 новых государственных и муниципальных услуг. Итоги работы подвели в ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», отметив, что сеть продолжает активно развиваться и становиться удобнее для жителей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
В прошлом году региональные МФЦ были признаны лучшими в России среди крупных сетей, и этот статус в области стараются подтверждать делом. Новые услуги охватывают самые востребованные направления — от социальных выплат до «демографического пакета», куда входят родительский основной доход и подарок новорождённому. Параллельно внедряются цифровые решения: в 16 отделениях уже работает обслуживание по биометрии — без паспорта и лишних ожиданий.
За год в регионе открыли три новых центра — в Нижнем Новгороде, Балахне и Богородске, а внутреннее оснащение МФЦ приводят к единому стандарту. Работает и центр оптимизации услуг: сроки оформления ряда выплат сократились, а список документов стал заметно короче.
Всего за год через МФЦ прошло более трёх миллионов обращений. Чаще всего жители оформляли недвижимость, паспорта, миграционный учёт и услуги, связанные с порталом «Госуслуги». Быстрее стал приём и благодаря сервису «ГосQR», который в регионе использовали более 140 тысяч раз.