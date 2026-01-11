МФЦ Нижегородской области названы лучшими в России

Всего за год через МФЦ прошло более трёх миллионов обращений. Чаще всего жители оформляли недвижимость, паспорта, миграционный учёт и услуги, связанные с порталом «Госуслуги». Быстрее стал приём и благодаря сервису «ГосQR», который в регионе использовали более 140 тысяч раз.