Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МФЦ Нижегородской области названы лучшими в России

В 2025 году в центрах начали оказывать около 300 новых госуслуг.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в отделениях МФЦ Нижегородской области начали оказывать порядка 300 новых государственных и муниципальных услуг. Итоги работы подвели в ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», отметив, что сеть продолжает активно развиваться и становиться удобнее для жителей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В прошлом году региональные МФЦ были признаны лучшими в России среди крупных сетей, и этот статус в области стараются подтверждать делом. Новые услуги охватывают самые востребованные направления — от социальных выплат до «демографического пакета», куда входят родительский основной доход и подарок новорождённому. Параллельно внедряются цифровые решения: в 16 отделениях уже работает обслуживание по биометрии — без паспорта и лишних ожиданий.

За год в регионе открыли три новых центра — в Нижнем Новгороде, Балахне и Богородске, а внутреннее оснащение МФЦ приводят к единому стандарту. Работает и центр оптимизации услуг: сроки оформления ряда выплат сократились, а список документов стал заметно короче.

Всего за год через МФЦ прошло более трёх миллионов обращений. Чаще всего жители оформляли недвижимость, паспорта, миграционный учёт и услуги, связанные с порталом «Госуслуги». Быстрее стал приём и благодаря сервису «ГосQR», который в регионе использовали более 140 тысяч раз.