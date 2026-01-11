Восемь строительных классов открыли в школах Краснодара в 2025 году

В школах Краснодара в 2025 году открыли восемь строительных классов. Они работают в формате профильного обучения и рассчитаны на учеников восьмых и десятых классов.
Первый строительный класс в городе появился в 2024 году на базе школы № 103. В настоящее время такие классы действуют уже в девяти общеобразовательных учреждениях Краснодара. Занятия проходят в рамках внеурочной деятельности один-два раза в месяц.
Обучение включает теоретическую часть и практические занятия. Школьников знакомят с основами строительной отрасли, принципами комплексного развития территорий, формированием генеральных планов, а также с требованиями к профессии и возможностями карьерного роста. Для этого школы заключили соглашения со строительными компаниями города.
Занятия проводят представители департамента строительства администрации Краснодара, специалисты строительных организаций, а также преподаватели и доценты профильных кафедр городских вузов. В рамках программы предусмотрено углубленное изучение математики, физики и черчения.
Кроме того, учащиеся посещают строительные площадки социальных объектов и жилых комплексов, отраслевые выставки, проектные институты и предприятия по производству стройматериалов. Отдельный блок посвящен изучению застройки исторического центра Краснодара.
Строительные классы открыты в школах № 4, 16, 19, 62, 93, 102ф, 103, 107 и 110.
Также в прошлом году в Краснодаре начал работу первый транспортно-дорожный класс на базе школы № 98. Его ученики по субботам изучают основы дорожно-транспортного проектирования и моделирования в формате внеурочного курса.