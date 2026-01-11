МЧС предупреждает омичей об опасностях подледной рыбалки

Главное управление МЧС России по Омской области напоминает рыбакам о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при выходе на лед. В период активного подледного лова спасатели отмечают рост рисков, связанных с несоблюдением элементарных мер предосторожности.
«Особенно опасно рыбачить в черте города. Сточные воды создают промоины, из-за которых толщина льда становится неравномерной. Внешне такой участок может выглядеть так же, как и прочный, но риск провала многократно возрастает», — подчеркнул начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Омской области Сергей Звеков.
Спасатели настоятельно рекомендуют избегать массового скопления рыбаков на небольшой площади — это увеличивает нагрузку на лед. При сверлении лунок не следует делать их слишком много в одном месте. После завершения рыбалки все отверстия необходимо оградить: за ночь они затягиваются тонким льдом и засыпаются снегом, становясь практически незаметными и крайне опасными для других.
Каждый рыболов должен иметь при себе спасательный шнур длиной 12−15 метров. На одном конце должен быть закреплен груз весом 400−500 граммов, на другом — петля для удобства броска. Также желательно взять с собой нож или другой острый предмет: он поможет зацепиться за край льда и выбраться на поверхность в случае провала.
Запрещено выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения: алкоголь снижает координацию, замедляет реакцию и повышает риск как провала, так и обморожения.
Рыбачить следует только в светлое время суток и при хорошей видимости. Передвигаться нужно осторожно, обходя подозрительные участки. Если лед начал трещать под ногами, необходимо немедленно возвращаться назад тем же маршрутом, делая скользящие шаги и не отрывая ног от поверхности — это уменьшит давление на лед и поможет избежать беды.
