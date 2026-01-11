МЧС предупреждает омичей об опасностях подледной рыбалки

Каждый рыболов должен иметь при себе спасательный шнур длиной 12−15 метров. На одном конце должен быть закреплен груз весом 400−500 граммов, на другом — петля для удобства броска. Также желательно взять с собой нож или другой острый предмет: он поможет зацепиться за край льда и выбраться на поверхность в случае провала.