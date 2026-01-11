Новосибирцам напомнили о выплате пенсий 21 января

Жителям Новосибирской области напомнили о выплате пенсий в январе. Так как 11 января выпало на праздничный выходной день, то пенсии «первого потока» были перечислены досрочно, 26 декабря. Пенсии «второго потока» перечислят в банки по графику 21 января. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Новосибирской области.
— Выплата пенсий будет произведена уже в новом размере с учетом индексации страховых пенсий с 1 января 2026 года, — добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, что этот график актуален для тех новосибирцев, которые получают пенсии через банк. Если же ее доставляет почта, то выплату в январе произведут по графику, утвержденному региональным отделением Почты России.