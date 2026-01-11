Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцам напомнили о выплате пенсий 21 января

Пенсии «первого потока» новосибирцы получили досрочно, 26 декабря, а «второго потока» придут в январе.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Новосибирской области напомнили о выплате пенсий в январе. Так как 11 января выпало на праздничный выходной день, то пенсии «первого потока» были перечислены досрочно, 26 декабря. Пенсии «второго потока» перечислят в банки по графику 21 января. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Новосибирской области.

— Выплата пенсий будет произведена уже в новом размере с учетом индексации страховых пенсий с 1 января 2026 года, — добавили в пресс-службе.

Стоит отметить, что этот график актуален для тех новосибирцев, которые получают пенсии через банк. Если же ее доставляет почта, то выплату в январе произведут по графику, утвержденному региональным отделением Почты России.