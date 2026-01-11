Адвокат сказал, могут ли белорусы получить штрафы за опоздание на работу из-за непогоды

Адвокат юридической консультации Центрального района Гомеля Роман Навоев сказал, грозят ли белорусам штрафы за опоздание на работу из-за непогоды. Подробности сообщает aif.by.
Белоруска рассказала, что ее начальник пригрозил штрафом из-за опоздания на работу на 20 минут. Женщина добавляет, что опоздала не по своей воле, а из-за сильного снегопада, заносов на дорогах. Она интересуется, может ли угроза штрафа воплотиться в реальность.
Адвокат пояснил, что однозначно на вопрос ответить нельзя. И добавил, что опозданием считается несвоевременное появление на рабочем месте позже установленного времени без уважительных причин. Однако, уточняет Навоев, в законодательстве не содержится четкого перечня причин. Именно поэтому наниматель будет оценивать каждый случай индивидуально.
Специалист обращает внимание: перед тем, как применить дисциплинарное взыскание, начальник должен потребовать у сотрудника письменное объяснение, в котором необходимо подробно описать обстоятельства опоздания.
— Рекомендую изложить причины опоздания, сослаться на сложные погодные условия и указать, какие разумные меры предпринимались для того, чтобы его избежать, — отмечает Роман Навоев.
Он добавляет, что это могут быть меры, связанные с возможностью выехать на работу раньше, использовать альтернативный транспорт и так далее. Адвокат подчеркивает: если сотрудник действовал добросовестно, но объективно не смог вовремя добраться до работы из-за непогоды, то его наказывать нельзя. Если же все-таки это случилось, что белорус может обжаловать дисциплинарное взыскание, обратившись в комиссию по трудовым спорам и (или) в суд.
Ранее белорусский адвокат сказал, законно ли повышение тарифов такси в снегопад.
Кстати, синоптики прогнозируют морозы до −30 на Старый Новый год 14 января в Беларуси.
Кроме того, белоруска Арина Соболенко выиграла турнир в Брисбене, победив украинку Костюк.