Адвокат сказал, могут ли белорусы получить штрафы за опоздание на работу из-за непогоды

Он добавляет, что это могут быть меры, связанные с возможностью выехать на работу раньше, использовать альтернативный транспорт и так далее. Адвокат подчеркивает: если сотрудник действовал добросовестно, но объективно не смог вовремя добраться до работы из-за непогоды, то его наказывать нельзя. Если же все-таки это случилось, что белорус может обжаловать дисциплинарное взыскание, обратившись в комиссию по трудовым спорам и (или) в суд.