В Башкирии похоронили погибшего в СВО Эльдара Манапова

В Белорецке 10 января на Аллее Героев прошла церемония прощания с 40-летним участником СВО Эльдаром Манаповым. Об этом сообщили в администрации района.
Эльдар родился в Белорецке, после школы получил профессию термиста. Из-за травмы не смог попасть в армию, занимался патриотическим воспитанием, работал водителем маршрутки.
Контракт с Минобороны заключил в августе 2024 года, погиб в сентябре 2025 года. Его посмертно наградили медалью «Участник СВО» и орденом Мужества.
