В Краснодаре создали карту ключевых источников загрязнения рек и озер

В КубГМУ создали базу данных для мониторинга водных ресурсов Краснодарского края. В нее занесли все места сброса сточных вод в водные объекты. Для автомоек и АЗС Краснодара создали специальную карту, показывающую плотность их размещения.
Кроме того, в университете начал работать Центр мониторинга. По словам министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, он должен стать единой платформой для сбора, хранения и оперативного анализа информации о качестве воды водоемов, водопроводных сетей и сточных вод.
Декан медико-профилактического факультета КубГМУ Ольги Киек выразила уверенность, что создание единой системы мониторинга позволит повысить охрану водных объектов и, следовательно, обеспечивать население качественной питьевой водой.
Ранее «Югополис» сообщал, что учёные КубГУ разработали метод переработки сточных вод для предприятий по производству минеральных удобрений. Специалисты научились извлекать из них фосфорсодержащие компоненты. Это позволит снижать нагрузку на окружающую среду.