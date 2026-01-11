Ростов возглавил рейтинг городов-миллионников по снижению стоимости аренды жилья

Так, среднемесячная плата за однокомнатную квартиру или студию в Ростове-на-Дону за год сократилась на 13,5%. Если в январе она составляла 35 тысяч рублей, то к декабрю опустилась до 30,3 тысячи рублей. Этот показатель стал максимальным среди всех крупных городов.