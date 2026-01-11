Ростов возглавил рейтинг городов-миллионников по снижению стоимости аренды жилья

Ростов-на-Дону возглавил рейтинг российских городов-миллионников по снижению стоимости аренды жилья. Аналитики зафиксировали самое заметное падение цен именно на донском рынке. С результатами исследования сервиса «Движение.ру» за 2025 год ознакомились в ТАСС.
Так, среднемесячная плата за однокомнатную квартиру или студию в Ростове-на-Дону за год сократилась на 13,5%. Если в январе она составляла 35 тысяч рублей, то к декабрю опустилась до 30,3 тысячи рублей. Этот показатель стал максимальным среди всех крупных городов.
Тенденция к удешевлению жилья для съемщиков также наблюдалась в Челябинске — снижение на 4,9% и Краснодаре, где падение составило 7,4%. В Казани и Перми арендные ставки остались практически без изменений, показав незначительный рост — на 0,5% и 0,1% соответственно.
В противоположность этой тенденции, в Санкт-Петербурге отмечен самый существенный рост стоимости найма однокомнатного жилья — на 17,7%, до 47,1 тысячи рублей в месяц. Значительное подорожание также затронуло рынок Уфы, где прибавка составила 8,7%, и Нижнего Новгорода — увеличение на 7,8%.
