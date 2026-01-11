Ричмонд
Нижегородец выиграл более миллиона в новогодней лотерее

Житель Нижнего Новгорода Артем Т. оказался победителем новогоднего розыгрыша лотереи, выиграв более миллиона рублей.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как рассказали в пресс-службе лотерейной компании, розыгрыш прошел 1 января, в результате которого в России появились 98 новых обладателей крупных выигрышей, среди которых оказался и нижегородец. Отмечается, что будущий победитель приобрел конверт с девятью билетами, один из которых принес ему заветный приз в размере 1 млн рублей, а остальные позволили дополнительно выиграть еще 1180 рублей. Уже получив положенную сумму, победитель поделился планами потратить деньги на организацию семейного путешествия.

Напомним, что общая сумма, которую выиграли нижегородцы в ходе новогоднего тиража, составила 66 732 409 рублей.