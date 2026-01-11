Ричмонд
Новосибирская область выделит 12,4 млрд рублей на развитие систем БПЛА

Новосибирская область планирует направить 12,4 млрд рублей на развитие беспилотных авиационных систем (БАС) до 2030 года. Это на 11,5% больше, чем сумма, озвученная летом 2024 года. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на региональный Минпромторг.

Источник: Freepik

Региональная программа «Развитие беспилотных авиационных систем в Новосибирской области до 2030 года» предусматривает комплексное формирование отрасли БАС в регионе. В числе ключевых задач — создание конкурентоспособного сегмента экономики, стимулирование спроса на отечественные беспилотники и услуги с их использованием, а также выстраивание устойчивой системы проектирования и производства самих аппаратов и комплектующих к ним.

Отдельный блок программы посвящён кадровому и научному обеспечению отрасли. Власти региона делают ставку на развитие системы непрерывной подготовки специалистов и наращивание научно-технического потенциала, необходимого для внедрения и масштабирования беспилотных технологий. Также в программе закреплены меры по обеспечению безопасного применения БАС на территории области.

Ранее, в 2024 году, в правительстве Новосибирской области заявляли, что по итогам реализации программы доля беспилотников отечественного производства в рамках государственных закупок должна достичь 80%.

