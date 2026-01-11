Хаски, сани, море снега. Как прошёл «Рождественский заезд — 2026» в Сибири

В поселке Кольцово под Новосибирском 10 января состоялись ежегодные Чемпионат и Первенство Новосибирской области по ездовому спорту «Рождественский заезд — 2026». Организатором выступила региональная Спортивная Федерация ездового спорта.
Трасса оказалась в некоторых местах труднопроходимой даже для опытных гонщиков. На улице был бодрящий морозец. Но, несмотря на непростые погодные условия, все участники и зрители получили море позитивных эмоций. Снимки очаровательных пушистых спортсменов и их хозяев сайту nsk.aif.ru предоставила официальный фотограф Спортивной Федерации ездового спорта по Новосибирской области Ольга Ченцова.
В рамках «Рождественского заезда-2026» прошли соревнования сразу по нескольким дисциплинам, включая гонки на лыжах и в упряжках. Самыми популярными породами среди участников стали хаски и самоеды. Считается, что они наиболее приспособлены для ездовых видов спорта и очень ориентированы на человека. Ведь для успешного выступления требуется отличное взаимопонимание между хозяином и питомцем.
В соревнованиях приняли участие около шестидесяти спортсменов, представляющих Новосибирск, Кольцово, Колывань, а также Кемеровскую область и Алтайский край. Обширная география участников лишь подчеркивает популярность ездового спорта не только в регионе, но во всей Сибири. Новосибирцы соревновались в чемпионате, остальные спортсмены выступили в авторской гонке.
Чемпионом Новосибирской области в заезде на лыжах среди мужчин стал Денис Филипс, среди женщин — Марина Хаценюк. В спринте на нартах с шестью собаками не было равных Екатерине Юхановой, с четырьмя собаками — Константину Костаустову. В упряжке с двумя собаками победил Михаил Хаценюк.