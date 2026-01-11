Хаски, сани, море снега. Как прошёл «Рождественский заезд — 2026» в Сибири

В рамках «Рождественского заезда-2026» прошли соревнования сразу по нескольким дисциплинам, включая гонки на лыжах и в упряжках. Самыми популярными породами среди участников стали хаски и самоеды. Считается, что они наиболее приспособлены для ездовых видов спорта и очень ориентированы на человека. Ведь для успешного выступления требуется отличное взаимопонимание между хозяином и питомцем.