Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильное полярное сияние неожиданно зажглось над Землей

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости Крым. В ночь на 11 января в России случилась вторая в этом году магнитная буря. Она сопровождалась ярким полярным сиянием. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Источник: NASA

«Вторая в новом 2026-м году магнитная буря произошла сегодня ночью и сопровождалась неожиданно сильными северными сияниями, нижняя граница которых местами доходила до широт около 50 градусов. Пик наблюдался с 1 до 3 часов ночи по московскому времени и достигал высшего уровня 10 по шкале интенсивности», — уточнили ученые.

При этом в России возможность наблюдения сияний была сильно ограничена погодными условиями. Увидеть явление могли в Кемеровской и Челябинской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе, местами в Мурманской области, а также над значительной частью Европы — в скандинавских странах и даже в расположенных южнее Польше и Германии.

Магнитная буря возникла из-за облака солнечной плазмы, выброшенного при одной из слабых вспышек на Солнце. По прогнозам, геомагнитный шторм должен был быть слабее и начаться только днем, поэтому ее раннее прибытие и яркость сияний стали неожиданностью для специалистов.

По последним данным, Земля все еще находится внутри облака плазмы, поэтому в ближайшие часы могут быть «афтершоки» — небольшие всплески магнитной активности.

Ранее сообщалось, что полный парад ближайших к Земле планет — Меркурия, Венеры и Марса — соберется около Солнца к 22 января. Учитывая конфигурацию небесных тел, событие станет уникальным в текущем столетии, считают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.