Сильное полярное сияние неожиданно зажглось над Землей

«Вторая в новом 2026-м году магнитная буря произошла сегодня ночью и сопровождалась неожиданно сильными северными сияниями, нижняя граница которых местами доходила до широт около 50 градусов. Пик наблюдался с 1 до 3 часов ночи по московскому времени и достигал высшего уровня 10 по шкале интенсивности», — уточнили ученые.
При этом в России возможность наблюдения сияний была сильно ограничена погодными условиями. Увидеть явление могли в Кемеровской и Челябинской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе, местами в Мурманской области, а также над значительной частью Европы — в скандинавских странах и даже в расположенных южнее Польше и Германии.
Магнитная буря возникла из-за облака солнечной плазмы, выброшенного при одной из слабых вспышек на Солнце. По прогнозам, геомагнитный шторм должен был быть слабее и начаться только днем, поэтому ее раннее прибытие и яркость сияний стали неожиданностью для специалистов.
По последним данным, Земля все еще находится внутри облака плазмы, поэтому в ближайшие часы могут быть «афтершоки» — небольшие всплески магнитной активности.
Ранее сообщалось, что полный парад ближайших к Земле планет — Меркурия, Венеры и Марса — соберется около Солнца к 22 января. Учитывая конфигурацию небесных тел, событие станет уникальным в текущем столетии, считают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.