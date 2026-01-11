Сильное полярное сияние неожиданно зажглось над Землей

При этом в России возможность наблюдения сияний была сильно ограничена погодными условиями. Увидеть явление могли в Кемеровской и Челябинской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе, местами в Мурманской области, а также над значительной частью Европы — в скандинавских странах и даже в расположенных южнее Польше и Германии.