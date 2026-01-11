Ричмонд
Глава Самары проверил уборку снега в городе

В Самаре продолжается борьба с последствиями снегопада.

Источник: Соцсети

В Самаре глава города Иван Носков проверил, как убирают снег в областной столице. Мэр поделился подробностями рабочего объезда.

— В сутки выпускаем более 400 единиц спецтехники и 300 рабочих. Ежедневно отправляем на полигон до 7−7,5 тысяч тонн, но это не предел, нужно увеличивать до 20 тысяч тонн. Будьте внимательнее на дорогах, особенно ночью, — отметил Иван Носков.

По словам главы города, местные жители могут написать о проблемах при уборке снега, а также бездействии управляющих компаний и ТСЖ. Иван Носков подчеркнул, что в некоторых дворах уборку сделали только перед его приездом.