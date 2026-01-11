Глава Самары проверил уборку снега в городе

— В сутки выпускаем более 400 единиц спецтехники и 300 рабочих. Ежедневно отправляем на полигон до 7−7,5 тысяч тонн, но это не предел, нужно увеличивать до 20 тысяч тонн. Будьте внимательнее на дорогах, особенно ночью, — отметил Иван Носков.