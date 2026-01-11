«Сохранить титул лучшей теннисистки мира». Лукашенко поздравил белоруску Арину Соболенко с победой на турнире в Брисбене

Президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье, 11 января, поздравил белорусскую теннисистку, первую ракетку мира Арину Соболенко с победой на турнире в Брисбене (подробнее мы писали здесь) и сказал о сохранении титула лучшей теннисистки мира. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства поздравил Соболенко с победой на турнире, а также с блестящим началом нового теннисного сезона.
— Пусть в этом году тебе сопутствуют удача и успех, которые позволят сохранить титул лучшей теннисистки мира, — подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении.
