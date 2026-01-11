Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сохранить титул лучшей теннисистки мира». Лукашенко поздравил белоруску Арину Соболенко с победой на турнире в Брисбене

Лукашенко поздравил Соболенко с победой в Брисбене, сказав о сохранении титула.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье, 11 января, поздравил белорусскую теннисистку, первую ракетку мира Арину Соболенко с победой на турнире в Брисбене (подробнее мы писали здесь) и сказал о сохранении титула лучшей теннисистки мира. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства поздравил Соболенко с победой на турнире, а также с блестящим началом нового теннисного сезона.

— Пусть в этом году тебе сопутствуют удача и успех, которые позволят сохранить титул лучшей теннисистки мира, — подчеркнул Александр Лукашенко в поздравлении.

Ранее Арина Соболенко рассказала, как борется с лишним весом: «Возвращаюсь с шестью лишними килограммами».

Тем временем футбольная команда будет расформирована в Беларуси.

Кроме того, синоптики прогнозируют морозы до −30 на Старый Новый год 14 января в Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше