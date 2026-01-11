В свердловской Кушве устранили аварию на теплотрассе

Теплоснабжение было нарушено из-за прорыва на теплотрассе утром 11 января, без тепла остались 184 многоквартирных и 104 частных дома.
«В котельной “Рудничная” в городе Кушва запущены три котла, они работают в штатном режиме. Отопление в квартиры жителей многоквартирных и частных домов, организаций поступает стабильно, температура воды в системе отопления поднимается до нормативных значений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте аварии работают десять специалистов компании «Теплодом» и три единицы техники. Ликвидация последствий аварии находится на контроле министерства ЖКХ региона и МЧС.