Более 2 тысяч человек освободили в Казахстане по амнистии к 30-летию Конституции

АСТАНА, 11 янв — Sputnik. Более 2 тысяч человек освободили в Казахстане по амнистии к 30-летию Конституцию, сообщили в комитете уголовно-исполнительной системы МВД.
Небо строгого режима: запуск беспилотников над колониями запретил КУИС Казахстана.
Суды, отметили в ведомстве, рассмотрели 15 970 представлений, отметили в ведомстве.
«Из учреждений уголовно-исполнительной системы освобождено более 2 тысяч человек, в том числе женщины и несовершеннолетние лица», — говорится в сообщении.
Кроме того, более 11 тысяч осужденных получили смягчение наказания, отметили в ведомстве.
«По результатам рассмотрения материалов в отношении осужденных, состоящих на учетах служб пробации освобождено от наказания 2888 человек, сокращены сроки наказания более 7600 осужденным», — добавили в КУИС.
Закон об амнистии, подписанный президентом накануне Дня Конституции, отметили в ведомстве помог снизить нагрузку на пенитенциарную систему и поддержать социальную справедливость.
«Все освобожденные находятся под постоянным наблюдением служб пробации и поставлены на индивидуальный учет полиции», — отметили в КУИС.
Для них организовали целый комплекс мероприятий по поддержке: амнистированным помогают в трудоустройстве, оказывают социальную, психологическую и консультационную помощь.