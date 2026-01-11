В Перми выявили сотни нарушений при уборке придомовых территорий от снега и льда

В Перми за время новогодних выходных и праздничных дней сотрудники МКУ «Административно-техническая инспекция» выявили многочисленные нарушения по содержанию улично-дорожной сети города. Особое внимание уделили качеству работы управляющих организаций, ответственных за уборку дворов и крыш домов от снега и наледи.