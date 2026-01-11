В Перми выявили сотни нарушений при уборке придомовых территорий от снега и льда

В Перми за время новогодних выходных и праздничных дней сотрудники МКУ «Административно-техническая инспекция» выявили многочисленные нарушения по содержанию улично-дорожной сети города. Особое внимание уделили качеству работы управляющих организаций, ответственных за уборку дворов и крыш домов от снега и наледи.
После осмотра территорий во всех районах Перми инспекция выявила нарушения в содержании 506 придомовых проездов, где не была произведена механизированная уборка. Не очищенными от снега оказались 1 702 кровли многоквартирных домов.
По итогам мониторинга в адрес районных администраций районов поступило 389 материалов для привлечения к ответственности обслуживающие организации. Они нарушили сроки уборки кровель от снега и льда. Еще 1,5 тыс. уведомлений об устранении нарушений направили управляющим организациям.
В зимний период УК, ТСЖ, ЖСК и ТСН обязаны обеспечивать своевременную очистку крыш, козырьков, навесов над входными группами и предотвращать образование опасных снежно-ледяных свесов. В их обязанности также входит регулярная очистка проездов и пешеходных дорожек, устранение скопления снега в неположенных местах.
«Вывоз снега не входит в список обязательных услуг, предоставляемых управляющими компаниями», — напомнили городские власти.
В конце ноября прошлого года глава Перми сообщил о новых правилах зимнего содержания улиц города. Они включили конкретные сроки для уборки снега и наледи.