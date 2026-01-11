Лоси вышли на дорогу под Гомелем — животных привлекает соль

Главный лесничий Александр Грищеня ранее объяснял изданию «Смолевичи 24», как водителям вести себя при встрече с лосями. В первую очередь снизить скорость — особенно в сумерках и вблизи лесополос. Сигналить нельзя: резкий звук может напугать животное и спровоцировать его на непредсказуемые действия. Не стоит использовать и дополнительные световые приборы — есть шанс, что зверь спокойно перебежит дорогу, не обращая внимания на автомобиль.