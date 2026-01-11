В Казани за полдня сотрудники ГАИ поймали пять нарушителей правил перевозки детей

«Татар-информ» также рассказывал, что в России с 9 января выросли штрафы за перевозку детей без автокресла. Максимальный штраф для водителей увеличен до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц санкции теперь составляют от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Отдельно уточняется, что для самозанятых водителей такси штраф приравнивается к уровню для должностных лиц и составляет 50 тыс. рублей.