Что читают в Казахстане: книги, изданные в 2025 году

Экспозиция открылась в Национальной библиотеке Республики Казахстан и направлена на популяризацию национальных ценностей, поддержку отечественных авторов и знакомство читателей с новыми книжными проектами, передает DKNews.kz.
Выставка объединяет издания разных жанров и форматов, отражая актуальные тенденции казахстанского книгоиздания и культурной политики страны.
Четыре направления современной казахстанской книги.
Экспозиция разделена на четыре ключевых раздела, каждый из которых раскрывает отдельное направление литературного процесса.
В разделе «Отечественная литература» представлены новые произведения современных казахстанских авторов, а также переиздания классиков казахской литературы, продолжающих оставаться важной частью культурного наследия.
«Научно-познавательная литература» знакомит посетителей с исследованиями в области истории, этнографии, искусства и социальных наук. Эти издания ориентированы как на специалистов, так и на широкий круг читателей, интересующихся развитием гуманитарного знания в Казахстане.
Отдельное место занимает раздел «Проекты перевода», где представлены казахские версии известных мировых научных и художественных произведений. Эти книги расширяют доступ к глобальному интеллектуальному наследию и способствуют развитию казахского языка в научной и культурной среде.
Раздел «Детская литература» включает красочно иллюстрированные книги, направленные на познавательное и творческое развитие детей. Особое внимание уделено содержанию, формирующему интерес к чтению и национальной культуре с раннего возраста.
Площадка для диалога и знакомства с авторами.
Организаторы отмечают, что выставка призвана не только представить новые книги, но и привлечь внимание к современным казахстанским авторам, показать разнообразие тем и жанров, а также стимулировать интерес к чтению среди разных возрастных групп.
Выставка будет открыта для посетителей в течение 10 дней и доступна всем читателям Национальной библиотеки РК.