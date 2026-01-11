Ричмонд
Места для крещенских купаний определили в Новороссийске

В ночь на Крещение в Новороссийске откроют шесть официальных купелей.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске определили шесть официальных мест для крещенских купаний. Обряд омовения можно будет совершить в ночь с 18 на 19 января — с 22:00 до 06:00.

Купели оборудуют на Центральном городском пляже, пляжах «Суджукская коса» и «Алексино», в рекреационной зоне «Нептун», на озере Абрау, а также в православном комплексе «Святая ручка».

Для обеспечения безопасности во всех точках будут дежурить спасатели, сотрудники экстренных служб, представители районных администраций и пожарные расчеты.

Также в ночь на 19 января в Новороссийске пройдут праздничные богослужения. Обряды освящения воды запланированы в 21 православном храме города.