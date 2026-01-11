В Молдове начали выплачивать компенсации за декабрь: их получат более 1,2 млн граждан

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Более 618 тысяч домохозяйств или 1, 240 миллиона человек получат компенсации по счетам на отопление за декабрь 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Молдовы.
Перечисления компенсаций на банковские карты начались 9 января, а уже 12 января выплаты можно будет получить в почтовых отделениях по всей стране.
«Число домохозяйств, которые получают компенсации, за месяц увеличилось. За ноябрь помощь получили 605 500 семей, а за декабрь — уже 618 339. Это на 12 839 получателей больше», — отметили в министерстве.
Правительство через программу Ajutor la contor («Помощь по счётчику») уже четвертый год помогает уязвимым домохозяйствам в холодный сезон — с ноября по март.
Компенсации выплачивают каждый месяц в виде прямых денежных перечислений.