В Молдове начали выплачивать компенсации за декабрь: их получат более 1,2 млн граждан

Компенсации выплачивают каждый месяц за прошедшие 30 дней.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Более 618 тысяч домохозяйств или 1, 240 миллиона человек получат компенсации по счетам на отопление за декабрь 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Молдовы.

Перечисления компенсаций на банковские карты начались 9 января, а уже 12 января выплаты можно будет получить в почтовых отделениях по всей стране.

«Число домохозяйств, которые получают компенсации, за месяц увеличилось. За ноябрь помощь получили 605 500 семей, а за декабрь — уже 618 339. Это на 12 839 получателей больше», — отметили в министерстве.

Правительство через программу Ajutor la contor («Помощь по счётчику») уже четвертый год помогает уязвимым домохозяйствам в холодный сезон — с ноября по март.

Компенсации выплачивают каждый месяц в виде прямых денежных перечислений.