В РПЦ объяснили, почему россияне отмечают старый Новый год

«Мы живем в ситуации двух календарей. Наш гражданский календарь — это одно, а церковный календарь отличается на 13 дней. Так как русские люди любят разные торжества, то старый Новый год по юлианскому календарю, в ночь с 13 на 14 января, стал для многих дополнительным приятным праздником. И в этом праздновании, мне кажется, нет плохого. Но при этом какое-то особое значение этому тоже придавать не стоит», — цитирует РИА Новости отца Александра.