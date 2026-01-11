В Самаре в возрасте 112 лет умерла старейшая жительница России

«Нафиза Исламбековна своей жизнью подтвердила, что человеческий потенциал поистине огромен. Её наследие — это напоминание о ценности каждого прожитого дня, о связи поколений и о невероятной способности человека адаптироваться к меняющемуся миру. Прощаясь с Нафизой Исламбековной, мы прощаемся с целой эпохой. Но её феноменальный жизненный путь остаётся вдохновляющим примером стойкости и загадкой, разгадывать которую будут ещё многие поколения исследователей. Её память почтит не только семья, но и все, кто интересуется историей человеческой жизни в её самом продолжительном и удивительном воплощении», — написали в ВК администраторы группы «Казахи Поволжья».