В Самаре в возрасте 112 лет умерла старейшая жительница России

Свидетельница сразу нескольких эпох в истории России Нафиза Исламбековна Жарылгапова скончалась в Самаре 8 января в возрасте 112 лет. В последние годы она считалась одной из старейших, если не самой возрастной жительницей страны.
Нафиза Исламбековна родилась в Российской империи на территории современного Казахстана в 1914 году. Детство её пришлось на суровое время Первой мировой, революций и Гражданской войны. В зрелом возрасте она прошла через тяготы Великой Отечественной войны. Затем стала свидетелем восстановления и взлёта советской промышленности, покорения космоса, небывалого расцвета науки и техники. Застала упадок и крах СССР, становление новой России.
В 2020 году Нафиза Жарылгапова переехала в Самарскую область, где жила в Кошелев Парке под Самарой. Здесь за ней ухаживали родственники. Семейное древо долгожительницы впечатляет: у нее 24 внука, 52 правнука и 32 праправнука.
«Нафиза Исламбековна своей жизнью подтвердила, что человеческий потенциал поистине огромен. Её наследие — это напоминание о ценности каждого прожитого дня, о связи поколений и о невероятной способности человека адаптироваться к меняющемуся миру. Прощаясь с Нафизой Исламбековной, мы прощаемся с целой эпохой. Но её феноменальный жизненный путь остаётся вдохновляющим примером стойкости и загадкой, разгадывать которую будут ещё многие поколения исследователей. Её память почтит не только семья, но и все, кто интересуется историей человеческой жизни в её самом продолжительном и удивительном воплощении», — написали в ВК администраторы группы «Казахи Поволжья».
Редакция «АиФ-Самара» выражает соболезнования родным и близким Нафизы Исламбековны Жарылгаповой.