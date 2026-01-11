Глава СК взял по контроль расследование обрушения квартиры в Уфе

Глава СК Александр Бастрыкин распорядился предоставить ему доклад о том, как идет расследование обрушения квартиры в аварийном доме в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предоставленным данным, в доме длительное время была утечка воды, жители много раз обращались в экстренные службы, но реакции не было. В результате в новогодние праздники из-за просадки грунта в доме обрушилась квартира.
В Следственном комитете начали расследование уголовного дела по признакам халатности. Бастрыкин ждет доклад о предварительных и окончательных итогах.
