Глава СК взял по контроль расследование обрушения квартиры в Уфе

К случившемуся привела коммунальная авария.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК Александр Бастрыкин распорядился предоставить ему доклад о том, как идет расследование обрушения квартиры в аварийном доме в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, в доме длительное время была утечка воды, жители много раз обращались в экстренные службы, но реакции не было. В результате в новогодние праздники из-за просадки грунта в доме обрушилась квартира.

В Следственном комитете начали расследование уголовного дела по признакам халатности. Бастрыкин ждет доклад о предварительных и окончательных итогах.

