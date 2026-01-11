Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГАИ предупредили водителей о сложной ситуации на дорогах Ростовской области

Дождь и гололедица: в Госавтоинспекции Ростовской области просят водителей быть осторожнее.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 11 января, в Ростовской области из-за ухудшения погодных условий усложнится обстановка на дорогах. Об этом предупреждают в отделе пропаганды ГАИ по Донскому региону.

По прогнозам синоптиков, в регионе пройдут дожди. На севере области к ночи и утром температура понизится. Это может привести к образованию наледи на проезжей части. Дороги станут скользкими.

В связи с этим в Госавтоинспекции призывают водителей к максимальной внимательности.

— Необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию до других автомобилей, соблюдать боковой интервал, избегать резких маневров и выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям, — напомнили в Управлении ГАИ по Ростовской области.

Соблюдение этих правил поможет избежать аварий и сохранить жизнь и здоровье всех участников движения.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

Сильный дождь и порывистый ветер прогнозируют синоптики в Ростове в воскресенье.