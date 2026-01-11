В ГАИ предупредили водителей о сложной ситуации на дорогах Ростовской области

В воскресенье, 11 января, в Ростовской области из-за ухудшения погодных условий усложнится обстановка на дорогах. Об этом предупреждают в отделе пропаганды ГАИ по Донскому региону.
По прогнозам синоптиков, в регионе пройдут дожди. На севере области к ночи и утром температура понизится. Это может привести к образованию наледи на проезжей части. Дороги станут скользкими.
В связи с этим в Госавтоинспекции призывают водителей к максимальной внимательности.
— Необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию до других автомобилей, соблюдать боковой интервал, избегать резких маневров и выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям, — напомнили в Управлении ГАИ по Ростовской области.
Соблюдение этих правил поможет избежать аварий и сохранить жизнь и здоровье всех участников движения.
