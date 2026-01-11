Ричмонд
В Петербурге прошёл яркий велопарад Дедов Морозов и Снегурочек с необычными костюмами

В Петербурге прошёл 12-й Велопарад Дедов Морозов и Снегурочек, передала корреспондент «МК в Питере» Наталья Ефимова.

64

На улицах можно было увидеть скандинавского Деда Мороза, Космическую Снегурочку, Гринча и даже Коня. Некоторые украшали велосипеды фигурками, а одна дама взяла с собой собачку.

Дмитрий в костюме скандинавского Деда Мороза рассказал, что решил выделиться, а в велопараде уже участвовал несколько лет назад. Анна, Космическая Снегурочка, добавила, что участвует, так как летом ездит на работу на велосипеде и любит спорт: «Я люблю такие весёлые и активные мероприятия, объединяющие людей».

Парад собрал петербуржцев всех возрастов и стал яркой городской традицией, подарив праздник участникам и зрителям.