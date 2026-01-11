Александр Бублик выиграл 9-й титул АТР

В 2025 году он завоевал четыре титула. Он одержал победы на турнирах АТР-250 в Ханчжоу (Китай), Кицбюэле (Австрия), Гштааде (Швейцария) и на турнире АТР-500 в Галле (Германия). Лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» был выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025.