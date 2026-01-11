Александр Бублик выиграл 9-й титул АТР

АСТАНА, 11 янв — Sputnik. Триумфом Александра Бублика завершился турнир серии АТР 250 в Гонконге.
Лидер сборной Казахстана в финале в зрелищном матче обыграл итальянца седьмую ракетку мира Лоренцо Музетти со счетом 7:6 (7:2) 6:3.
Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Бублик выполнил 10 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Музетти пять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
28-летний Бублик выиграл 9-й турнир ATP в карьере в своем 16-м финале. Теннисист одержал победу в пятом финале подряд. Он впервые в карьере поднимется на 10-е место в рейтинге ATP.
В 2025 году он завоевал четыре титула. Он одержал победы на турнирах АТР-250 в Ханчжоу (Китай), Кицбюэле (Австрия), Гштааде (Швейцария) и на турнире АТР-500 в Галле (Германия). Лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» был выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2025.