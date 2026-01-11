Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор запустил горячую линию для уральцев, отправляющихся за границу

Горячая линия для уральцев, отправляющихся за границу, будет работать до 31 января 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило, что в регионе работает горячая линия по вопросам профилактики инфекционных заболеваний при туристических поездок. Особенно актуальна она будет для тех, кто планирует отдых в странах с тропическим и субтропическим климатом.

Горячая линия будет работать до 31 января 2026 года. Среди прочего, свердловчане смогут узнать о проведении вакцинации при планировании поездок за рубеж, профилактики инфекций во время нахождения в другой стране, а также о порядке действий в случае обнаружения заболевания.

До конца новогодних каникул звонки будут приниматься с 9:00 до 17:00 по телефону: +7 (343)362−87−46.

Также в круглосуточном режиме работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8−800−555−49−43.