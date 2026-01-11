Роспотребнадзор запустил горячую линию для уральцев, отправляющихся за границу

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило, что в регионе работает горячая линия по вопросам профилактики инфекционных заболеваний при туристических поездок. Особенно актуальна она будет для тех, кто планирует отдых в странах с тропическим и субтропическим климатом.
Горячая линия будет работать до 31 января 2026 года. Среди прочего, свердловчане смогут узнать о проведении вакцинации при планировании поездок за рубеж, профилактики инфекций во время нахождения в другой стране, а также о порядке действий в случае обнаружения заболевания.
До конца новогодних каникул звонки будут приниматься с 9:00 до 17:00 по телефону: +7 (343)362−87−46.
Также в круглосуточном режиме работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8−800−555−49−43.