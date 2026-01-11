Роспотребнадзор запустил горячую линию для уральцев, отправляющихся за границу

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило, что в регионе работает горячая линия по вопросам профилактики инфекционных заболеваний при туристических поездок. Особенно актуальна она будет для тех, кто планирует отдых в странах с тропическим и субтропическим климатом.