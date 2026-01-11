Врач рассказал, какие болезни могут скрываться за отеками

После длинных застолий лишние цифры на весах чаще всего связаны с задержкой жидкости. Однако врачи предупреждают: если отеки не проходят после возвращения к здоровому режиму, они могут быть симптомом скрытых патологий. Об этом сообщил терапевт Андрей Кондрахин в беседе с NEWS.ru.
— Отеки могут говорить о болезни почек, а также о болезнях сердечно-сосудистой системы. Самым неприятным недугом станет гипотериоз, при нем отекает весь организм, и это связано с нарушением метаболизма, — подчеркнул специалист.
При таком состоянии организм плохо работает, нога начинает уходить в ноги. Бить панику стоит, когда будут заметны отеки лица. Еще одной причиной отечности может быть неправильный сон. Например, если вы неудобно или не в той позе спите.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, для того, чтобы быстрее прийти в форму после новогодних праздников, нужно упростить еду.