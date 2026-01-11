Врач рассказал, какие болезни могут скрываться за отеками

После длинных застолий лишние цифры на весах чаще всего связаны с задержкой жидкости. Однако врачи предупреждают: если отеки не проходят после возвращения к здоровому режиму, они могут быть симптомом скрытых патологий. Об этом сообщил терапевт Андрей Кондрахин в беседе с NEWS.ru.