В Омске при пожаре в квартире спасли 16 человек

Возгорание произошло на последнем этаже пятиэтажки в Центральном округе.

Источник: Комсомольская правда

10 января в 09:29 в Центральном округе Омска загорелись вещи домашнего обихода в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Сотрудники МЧС России оперативно эвакуировали с верхних этажей 16 человек, в том числе троих детей. К счастью, никто не пострадал.

Открытое горение было ликвидировано к 10:00. Для тушения привлекли 15 огнеборцев и 5 единиц техники.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают точную причину возгорания.

За минувшие сутки подразделения МЧС России в Омской области также отреагировали на еще шесть пожаров и ликвидировали последствия одного дорожно-транспортного происшествия.

Читайте также: МЧС предупреждает омичей об опасностях подледной рыбалки.