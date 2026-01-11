В Омске при пожаре в квартире спасли 16 человек

10 января в 09:29 в Центральном округе Омска загорелись вещи домашнего обихода в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Сотрудники МЧС России оперативно эвакуировали с верхних этажей 16 человек, в том числе троих детей. К счастью, никто не пострадал.
Открытое горение было ликвидировано к 10:00. Для тушения привлекли 15 огнеборцев и 5 единиц техники.
В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают точную причину возгорания.
За минувшие сутки подразделения МЧС России в Омской области также отреагировали на еще шесть пожаров и ликвидировали последствия одного дорожно-транспортного происшествия.
Читайте также: МЧС предупреждает омичей об опасностях подледной рыбалки.