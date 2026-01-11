Национальный каталог товаров в Казахстане запустили без штрафов: бизнесу дали время на адаптацию

В Казахстане внедрение Национального каталога товаров (НКТ) стартовало не по жесткому административному сценарию, а в формате поэтапного перехода. НПП «Атамекен», Министерство финансов и Министерство торговли и интеграции подписали меморандум, который закрепил график внедрения НКТ и главное — отсутствие штрафных санкций на период опытной эксплуатации, передает DKNews.kz.
С 1 января 2026 года новые требования по использованию НКТ официально вступили в силу, однако бизнес получил редкую для регуляторной практики передышку — без блокировок, массовых штрафов и налогового давления.
Зачем вообще нужен НКТ.
Национальный каталог товаров задумывался как инструмент полной оцифровки движения товаров в стране. Каждая товарная позиция получает уникальный код NTIN, который по сути становится «паспортом продукции» — от производителя или импортера до полки магазина.
Идея — сделать рынок прозрачным и унифицировать данные для налогового и торгового учета. Однако масштаб реформы оказался значительно сложнее, чем ожидалось. К началу 2026 года тысячи компаний — от крупных импортеров и производителей до владельцев небольших магазинов в селах — оказались не готовы одномоментно перестроить учетные системы.
Главный страх бизнеса — НДС и ЭСФ.
Бизнес-сообщество сразу обозначило ключевой риск: ошибки или отсутствие карточек в НКТ могли привести к «зависшим» электронным счетам-фактурам, а значит — к блокировке зачета НДС.
В худшем сценарии это грозило параличом поставок, кассовыми разрывами и волной штрафов. Именно этот риск стал отправной точкой для переговоров между госорганами и НПП «Атамекен».
Поэтапный график: кто и когда подключается.
Итогом диалога стал меморандум, который распределяет нагрузку по времени и категориям бизнеса:
до 1 марта 2026 года — импортеры и отечественные производители должны первыми оцифровать свои товарные позиции; до 1 апреля 2026 года — к системе подключаются крупные торговые сети с десятками тысяч SKU; до 1 июля 2026 года — самый длительный срок предоставлен малому и микробизнесу.
Фактически магазины «у дома» получили полгода, чтобы разобраться с НКТ без ущерба для текущей торговли.
Без штрафов и блокировок.
Ключевой сигнал рынку — карательных мер не будет. На сегодняшний день в законодательстве Казахстана не предусмотрена административная ответственность за отсутствие карточек в НКТ.
Более того, предусмотрены механизмы защиты:
если срок временного кода XTIN истекает, его автоматически продлевают еще на месяц; до июля 2026 года, пока система работает в режиме опытной эксплуатации, ошибки в НКТ не станут основанием для отклонения ЭСФ.
Это означает, что бизнес сможет беспрепятственно брать НДС в зачет, даже если данные в каталоге еще дорабатываются.
Сложные товары — отдельный подход.
Не все товарные позиции легко укладываются в стандартные карточки. Вопросы возникли по:
ресторанным блюдам с меняющимся составом; дублированию карточек; мелким запчастям; специфической продукции, включая оружие.
Для решения таких кейсов создана специальная рабочая группа, которая разрабатывает методологию с учетом отраслевой специфики. Решения штаба будут оформляться протоколами с официальным статусом разъяснений.
Когда НКТ заработает «по-настоящему».
В НПП «Атамекен» подчеркивают: промышленная эксплуатация НКТ начнется только в июле 2026 года. До этого момента система фактически работает в режиме совместной настройки.
«Цифровизация не должна превращаться в инструмент давления. Переходный период — это время для интеграции государственных сервисов с учетными системами бизнеса, чтобы в июле система заработала без сбоев», — отметил заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нурсултан Шоканов.
Редкий случай, когда бизнес услышали заранее.
Подписанный меморандум стал редким примером превентивного решения, когда государство пошло на диалог с бизнесом еще до того, как технические сложности переросли в административную и фискальную проблему.
Теперь ключевой вопрос — сможет ли этот переходный период действительно подготовить рынок к полноценному запуску НКТ без потрясений для торговли и налоговой системы.