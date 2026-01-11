Национальный каталог товаров в Казахстане запустили без штрафов: бизнесу дали время на адаптацию

Идея — сделать рынок прозрачным и унифицировать данные для налогового и торгового учета. Однако масштаб реформы оказался значительно сложнее, чем ожидалось. К началу 2026 года тысячи компаний — от крупных импортеров и производителей до владельцев небольших магазинов в селах — оказались не готовы одномоментно перестроить учетные системы.