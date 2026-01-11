«Дышите, а теперь не дышите»: Только 10 процентов работников в Молдове проходят периодические медосмотры

Документ, разработанный Минздравом, предлагает, чтобы наблюдения за состоянием здоровья работников проводились реже — не раз в год, а раз в два или даже три года, в зависимости от специфики рисков на рабочем месте. То есть работники с низким уровнем профессионального риска смогут проходить осмотры реже, сообщает logos-press.md.