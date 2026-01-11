Жители Мурманска встретили первый рассвет после полярной ночи

В ясные морозные дни солнце или его краешек, как правило, хорошо видно. Однако в воскресенье участники акции смогли увидеть лишь «луч солнца золотого» и розоватые облака. Участники акции «Первый рассвет» пили морошковый чай, пели песни, водили хороводы, играли в подвижные игры. С 11 января световой день постепенно увеличивается, северяне больше времени проводят на улице. Врачи предупреждают, что выход из полярной ночи — тяжелое время для организма, рекомендую принимать витамины, есть больше фруктов и овощей, больше бывать на свежем воздухе.